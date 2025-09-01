Leonor verkent cockpit op eerste dag bij de luchtmacht

De Spaanse prinses Leonor is maandag begonnen aan het laatste jaar van haar militaire opleiding. Op haar eerste dag aan de Algemene Lucht- en Ruimtevaartacademie in San Javier in de regio Murcia nam de oudste dochter van koning Felipe meteen plaats in een cockpit.

De troonopvolgster kreeg op haar eerste schooldag een rondleiding langs de faciliteiten van de academie, deelt het Spaanse hof maandag. Leonor keek mee in de simulatieruimte en nam plaats in de Pilatus PC-21, een geavanceerd trainingstoestel waarmee de Spaanse Lucht- en Ruimtemacht haar toekomstige piloten opleidt.

De prinses van Asturië is nu officier in opleiding bij het Algemeen Korps van de Lucht- en Ruimtemacht, met als specialisatie vliegen. Ze behoort tot de 78e lichting van de academie.

Half juli rondde de prinses bij de Spaanse marine het tweede jaar van haar militaire opleiding af. Haar eerste jaar volgde ze bij de landmacht.