Leraar van voormalige school prins George gevangenis in

Een voormalige leraar van de kleuterschool waar de Britse prins George en prinses Charlotte op zaten, heeft een gevangenisstraf van twaalf jaar gekregen. De man betaalde 65.000 pond voor seksueel getinte foto’s van kinderen, melden Britse media.

Matthew Smith werkte vijf jaar op een Britse school in India waar hij tieners ronselde voor foto’s van kinderen. In ruil voor de seksueel getinte afbeeldingen betaalde hij hun schoolgeld.

Geen van de aanklachten had betrekking op zijn tijd op de Thomas’s Battersea-school in Londen, waarop George en Charlotte les hadden. De oudste kinderen van prins William en prinses Catherine gingen er tot vorig jaar naar school. In september verkasten George en Charlotte naar de Lambrook School, waar ook hun broertje prins Louis nu les heeft.