Letizia bij eerste vergadering Spaanse vereniging tegen kanker

De Spaanse koningin Letizia was dinsdag bij de eerste werkvergadering van het jaar van de Spaanse vereniging tegen kanker (AECC). In Madrid werd de koningin bijgepraat over alle projecten die dit jaar op de planning van de organisatie staan.

Volgens het Spaanse hof hoorde Letizia onder meer over het sociale initiatief ‘Iedereen tegen kanker’. Dat heeft als doel om tegen 2030 een overlevingspercentage van 70 procent te bereiken en om de ongelijkheid die door de ziekte wordt veroorzaakt te verminderen. Ook werd bij de bijeenkomst dieper ingegaan op preventie, met name op de strijd tegen tabak.

Letizia is al jaren erevoorzitter van de AECC. In die hoedanigheid is ze meerdere keren per jaar aanwezig bij vergaderingen om meer te weten te komen over de verschillende projecten van de vereniging. De AECC heeft als doel om mensen, bedrijven en instellingen te betrekken bij de strijd tegen kanker.