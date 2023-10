Letizia draagt voor uit raptekst op dag voor mentale gezondheid

Koningin Letizia van Spanje heeft tijdens het evenement ter ere van de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid een tekst van een Spaanse rapper aangehaald. Ze las hem voor, omdat ze naar eigen zeggen “uit respect voor de artiest” zich niet aan een rap wilde wagen.

De koningin droeg voor uit een tekst van rapper El Chojín, die mentale gezondheid in zijn teksten bespreekbaar maakt. Ze rapte niet, al had ze wel bedacht dat het voor de aandacht voor het onderwerp wel goed zou zijn. “Het komt wel bij me op dat als een of ander mediakanaal vanmiddag of morgen de kop ‘De koningin rapt voor geestelijke gezondheid’ boven een artikel zet, dat een goede manier is om de aandacht te vestigen op een kwestie die zo belangrijk en serieus is al deze”, aldus Letizia.

De koningin van Spanje, die al jaren betrokken is bij het onder de aandacht brengen van mentaal welzijn, riep in haar toespraak ook op om op een dag als deze te reflecteren op het afgelopen jaar en te luisteren naar wat mensen nodig hebben om gezond te worden en te blijven.