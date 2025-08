Letizia eert componist Alberto Iglesias op filmfestival Mallorca

De Spaanse koningin heeft zondag op het Atlàntida Mallorca Film Fest de befaamde componist Alberto Iglesias geëerd. De vorstin reikte op de slotdag van het filmfestival de zogeheten Master of Cinema Award uit aan de componist die onder meer voor films van regisseur Pedro Almodóvar componeerde.

De 69-jarige Iglesias werd in zijn loopbaan vier keer genomineerd voor een Oscar. Hij won daarnaast twaalf keer een Goya, de belangrijkste Spaanse filmprijs. In het verleden kregen onder anderen Michael Douglas en Isabelle Huppert de Master of Cinema Award.

Het filmfestival op Mallorca vierde dit jaar de vijftiende editie. Dit jaar kon het evenement op meer dan 45.000 bezoekers rekenen.