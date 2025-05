Letizia knuffelt dochter Leonor voor het eerst in maanden

De Spaanse koningin Letizia heeft voor het eerst in maanden prinses Leonor gezien. De vrouw van koning Felipe knuffelde haar oudste dochter in Panama-Stad, nadat het schip waar Leonor mee vaart daar was aangekomen.

Leonor is bezig met een zes maanden durende zeereis, als onderdeel van haar militaire opleiding. Het schip, Sebastián de Elcano, meerde zaterdag aan in Panama-Stad.

Letizia is in Panama voor een officieel bezoek. Voor het bezoek bezocht ze de haven waar Leonor arriveerde. Moeder en dochter omhelsden elkaar zodra Leonor voet aan wal zette.