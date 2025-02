Letizia krijgt enorm brood bij bezoek aan filmfestival

De Spaanse koningin Letizia is vrijdag onder veel belangstelling onthaald in Tudela, in het noorden van Spanje. De vorstin is naar het stadje afgereisd voor het plaatselijke filmfestival.

Bij aankomst nam de koningin ruim de tijd om het massaal toegestroomde publiek te begroeten. Ze schudde handen, had korte gesprekjes, ging veelvuldig op de foto en kreeg ook cadeaus. Zo ontving ze van bewonderaars onder meer een fles wijn en een enorm brood. Het laatste geschenk wekte volgens Spaanse media “haar verbazing”. Haar naam was er namelijk in gebakken net als het wapen van Navarra, de provincie waarin Tudela ligt.

Letizia, die bekendstaat als filmliefhebber, komt al jaren naar Tudela voor het filmfestival. Het evenement besteedt jaarlijks aandacht aan de eerste films uit de Spaanse cinema. Dit jaar is er een speciaal eerbetoon aan Los Santos Inocentes (The Holy Innocents). Die film uit 1984 is een van de succesvolste uit de Spaanse filmhistorie.