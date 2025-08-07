Letizia, Leonor en Sofía leren namen in gebarentaal

De Spaanse koningin Letizia en haar dochters prinses Leonor en prinses Sofía hebben deze week een beginnerslesje in gebarentaal gehad. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse receptie van de Spaanse koninklijke familie op Mallorca.

Annie Ruiz, voorzitter van de Vereniging voor Doven van Mallorca, leerde de drie vrouwen hun namen in gebarentaal. Ze deelde het resultaat met een filmpje op sociale media. “Het was een uniek moment”, schreef Ruiz erbij.

De prinsessen waren dit jaar voor het eerst bij de receptie aanwezig.