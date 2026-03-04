Letizia neemt afscheid van Spaanse journalist Fernando Ónega

Koningin Letizia heeft woensdagochtend in Madrid de laatste eer bewezen aan de Spaanse journalist Fernando Ónega, die dinsdag op 78-jarige leeftijd overleed. De koningin was naar eigen zeggen naar het afscheid gekomen om haar vriendin, journalist en schrijver Sonsoles Ónega, te steunen vanwege het overlijden van haar vader.

Daarnaast zei Letizia, die voor haar huwelijk met koning Felipe verslaggever en nieuwslezer was, het belangrijk te vinden om het journalistieke vak te erkennen. Ook vertelde de koningin tegen de aanwezige pers dat Ónega een grote rol in haar leven heeft gespeeld “omdat er altijd radio in mijn huis te horen was”. “We zagen Fernando Ónega als een onbereikbare man, een professional die we allemaal wilden evenaren”, legde ze uit. “Later had ik het geluk een van zijn dochters te ontmoeten tijdens een van mijn banen als redacteur, dus Fernando werd niet alleen een voorbeeld, maar ook de vader van mijn vriendin”, aldus Letizia.

Eerder woensdag deelde het Spaanse koningspaar op X een eerbetoon aan de overleden journalist. Volgens de koningin had koning Felipe ook graag meegekomen naar het afscheid, maar moest hij afzeggen vanwege een gepland bezoek aan Sevilla. Het koningspaar zag Ónega nog in mei vorig jaar, toen zij een aantal journalistieke prijzen van de Persvereniging van Madrid uitreikten. Ónega ontving daar de Ereprijs.

Ónega was een gerenommeerde naam in Spanje. In de jaren zeventig, de periode waarin Spanje overging van een dictatuur naar een democratie, werkte hij onder meer als speechschrijver voor premier Adolfo Suárez. Later was hij vooral bekend als politiek verslaggever voor radio en televisie.