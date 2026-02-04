Letizia ontmoet patiënten op Wereldkankerdag

De Spaanse koningin Letizia heeft woensdag op Wereldkankerdag gesproken met enkele kankerpatiënten. De ontmoeting vond plaats in het kader van het initiatief ‘patiënten met een stem’, waarbij ervaringen van patiënten centraal worden gesteld in onderzoek.

De vrouw van koning Felipe was in Madrid aanwezig bij een evenement van de Asociación Española contra el Cáncer (Spaanse Vereniging tegen Kanker), waarvan zij al jaren erevoorzitter is. In die hoedanigheid gaf ze ook een toespraak. Daarin pleitte Letizia er onder meer voor om “humanisering” te bevorderen in het proces dat mensen doormaken die de diagnose kanker krijgen. “Humaniseren betekent kortom het garanderen van samenhang, steun en doorzettingsvermogen gedurende het hele proces, ook voor de mensen die voor ons zorgen”, zei Letizia.