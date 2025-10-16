Letizia ontmoet paus Leo XIV bij Wereldvoedseldag in Rome

De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag paus Leo ontmoet in Rome, zo is te zien op foto’s gedeeld door het Spaanse blad Hola!. Letizia reisde af naar de Italiaanse hoofdstad om de opening van de Wereldvoedseldag bij te wonen.

De koningin werd welkomgeheten door Qu Dongyu, de directeur van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO). Letizia is sinds 2015 ambassadeur van de FAO, die dit jaar ook haar tachtigjarige bestaan viert. Naast de koningin en de paus waren ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de koning van Lesotho aanwezig.

Op Wereldvoedseldag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor voedselzekerheid. Dit jaar luidt het thema “hand in hand voor beter voedsel en een betere toekomst”.