Letizia ontvangt medewerkers van krantenbijlage over gezondheid

Koningin Letizia heeft vrijdag medewerkers van de krant La Razón ontvangen op het koninklijk paleis in Madrid. De ontmoeting stond in het kader van het 20-jarig bestaan van de krantenbijlage A tu salud.

Op foto’s die het hof online heeft gedeeld, is te zien hoe Letizia en het gezelschap op het bordes van het paleis poseren. Ook hield de Spaanse koningin een kringgesprek met de vertegenwoordigers van de krant.

In de bijlage van La Razón, die een oplage heeft van zo’n 41.000, wordt iedere zondag informatie gegeven over gezondheid, voeding en welzijn. Samen met de krant zelf verschijnt A tu salud ook digitaal. De bijlage is bovendien helemaal gratis en toegankelijk op alle mobiele apparaten met een internetverbinding.

Volgens het Spaanse hof vervult A tu salud – in het Nederlands: op je gezondheid – een belangrijke maatschappelijke taak door alle relevante informatie uit de wetenschappelijke wereld in eenvoudige en begrijpelijke taal over te brengen op de lezer. De bevolking wordt hiermee geholpen om een gezonde levensstijl aan te houden.