Letizia ontvangt vertegenwoordigers ouderenkrant

Koningin Letizia van Spanje heeft donderdagochtend een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de digitale krant 65YMÁS. Letizia sprak met hen op het Zarzuelapaleis in de Spaanse hoofdstad Madrid.

65YMÁS is een digitale krant die de focus legt op nieuws voor ouderen. Het Spaanse hof deelde in een bericht op sociale media foto’s van de ontmoeting die Letizia met de vertegenwoordigers had. De koningin ging met hen in gesprek en poseerde ook voor een foto.

Aansluitend ontving Letizia het bestuursteam van het Vitoria-Gasteiz Television Festival. Het tv-festival richt zich op verschillende vormen van televisie, van spelshows tot series en nieuwsprogramma’s voor kinderen en volwassenen.