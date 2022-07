Letizia praat over geestelijke gezondheid van kinderen en pubers

Koningin Letizia heeft woensdag in Madrid een werkvergadering van de Spaanse afdeling van UNICEF over mentaal welzijn voorgezeten. De Spaanse vorstin deed dat in haar rol als erevoorzitter van UNICEF Spanje en wereldwijd pleitbezorgster van de organisatie voor de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten, aldus het Spaanse hof.

De vergadering werd gehouden met onder anderen de voorzitter en de uitvoerend directeur van UNICEF Spanje, diverse deskundigen en een aantal moeders. Het doel van de bijeenkomst was om problemen aan te pakken op het gebied van de geestelijke gezondheid van kinderen en pubers vanuit klinisch- en gezinsperspectief.

De geestelijke gezondheid van kinderen heeft volgens het hof, vooral na de coronapandemie, tot een groeiende maatschappelijke bezorgdheid geleid. De moeders die op de bijeenkomst aanwezig waren, deelden hun ervaringen over de uitdagingen waar hun kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen mee kampen. Ook ging het over hun behoeften en de gebreken van het gezondheidssysteem waarmee zij te maken hebben, en de rol van gezinnen als beschermende factor voor de geestelijke gezondheid van kinderen en pubers.