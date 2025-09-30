Letizia reikt duurzaamheidsprijzen uit in Madrid

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag in Madrid de Retina Eco Awards uitgereikt. Met deze prijzen worden innovatieve projecten onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering door het gebruik van technologie.

In totaal werden tijdens de ceremonie vijf prijzen uitgereikt. Er was onder meer een prijs voor de gemeente Barcelona en het bedrijf Veolia voor een grootschalig verwarmings- en koelnetwerk dat minder fossiele brandstoffen verbruikt.

Letizia werd bij de uitreiking vergezeld door Sara Aagesen, de Spaanse minister van Ecologische Transitie. De Spaanse koningin heeft de afgelopen jaren de uitreiking vaker bijgewoond.