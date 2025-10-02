Letizia reikt onderscheidingen van Spaanse UNICEF uit

De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag verschillende prijzen uitgereikt voor het Spaanse UNICEF. De koningin, erevoorzitter van de Spaanse tak van UNICEF, overhandigde onder meer een onderscheiding aan de stichting van voormalig basketballer Pau Gasol.

De jury prees de staat van dienst van de stichting in het bevorderen van de gezondheid van kinderen wereldwijd. Ook erkende de jury het onderzoek en de inzet van de stichting voor het bevorderen van gezonde gewoonten bij kinderen. De voormalige basketballer nam de prijs zelf in ontvangst.

Een andere prijs ging naar Cibercorresponsales, een netwerk van jonge journalisten tussen de 12 en 17 jaar. Ook Kim Phuc, als kind gefotografeerd als slachtoffer van napalm tijdens de oorlog in Vietnam, kreeg een onderscheiding uit handen van de Spaanse koningin. Zij kreeg erkenning voor haar inzet voor het verdedigen van kinderrechten.

Bij de uitreiking worden mensen geëerd die zich hebben ingezet voor het verbeteren van levens van kwetsbare kinderen. Eerdere winnaars zijn onder anderen Malala Yousafzai, Ban Ki-moon en Letizia’s voorganger koningin Sofia.