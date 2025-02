Letizia reikt prijzen uit aan jonge getalenteerde wetenschapsters

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag in Madrid prijzen uitgereikt om jong vrouwelijk talent in de wetenschap te eren. De prijzen van de verantwoordelijke stichting FRACE werden voor de vijfde keer uitgereikt.

Letizia overhandigde in totaal vier prijzen, in de categorieën wiskunde, natuurkunde, biologie en toepassing van wetenschap in technologie. De prijzen zijn voor vrouwelijke wetenschappers met de Spaanse nationaliteit of vrouwen uit het buitenland die voornamelijk in Spanje hebben gewerkt. Kandidaten moeten “een opmerkelijke bijdrage” hebben geleverd aan de wetenschap en jonger zijn dan 45 jaar. Aan de prijzen is een geldbedrag van 2500 euro verbonden.

De uitreiking van de prijzen viel samen met de Internationale Dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap. Die is elk jaar op 11 februari.