Letizia roept op rookcongres op tot meer preventie

De Spaanse koningin Letizia heeft woensdag de opening van de negende Europese Conferentie over tabak en gezondheid (ECToH) in Madrid bijgewoond. De vrouw van koning Felipe gaf daar onder meer een toespraak, waarin ze zich uitsprak voor meer preventie.

De vorstin is onder meer erevoorzitter van de Spaanse vereniging tegen kanker, een van de gastheren van de conferentie. Letizia wees in haar toespraak onder meer naar jongeren. “Zij spelen een zeer belangrijke rol in de beweging die ervoor moet zorgen dat tabaksgebruik niet meer de belangrijkste oorzaak is van vermijdbare sterfte. Degenen onder ons die tijdens onze jeugd niet op de hoogte waren van de risico’s verbonden met tabak en nicotine, hadden graag alle informatie willen hebben die u vandaag de dag heeft.”

“Het aanpakken van een probleem als de tabaksepidemie vereist intelligentie, eenheid en een gecoördineerde strategie”, zei Letizia verder. “Een gezond leven vereist nieuwsgierigheid naar kennis die ons helpt bij het nemen van beslissingen die van invloed zijn op onze gezondheid. Laten we nu gedurende deze drie dagen luisteren naar degenen die daar echt veel over weten.”

De ECToH wordt eens in de drie jaar gehouden. Dit jaar is de conferentie voor het eerst in Spanje. De vorige editie vond in 2020 plaats in Berlijn. De huidige editie duurt nog tot en met vrijdag.