Letizia spreekt met leerlingen middelbare school Kaapverdië

Koningin Letizia van Spanje heeft donderdag een bezoek gebracht aan een middelbare school in Kaapverdië. Daar sprak ze met enkele leerlingen.

Letizia ging langs bij de Regina Silva School in de wijk Achadinha. Daar leerde zij meer over projecten op het gebied van zorg voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Letizia is al sinds maandag in Kaapverdië. Het doel van haar bezoek is om inzicht te krijgen in het werk dat de Spaanse ontwikkelingssamenwerking verricht in Kaapverdië op het gebied van onder meer gendergelijkheid en de economie die gericht is op het behoud van het maritieme milieu.