Letizia treft twee andere koninginnen bij bezoek aan Castellón

Koningin Letizia van Spanje is tijdens haar bezoek aan de stad Castellón de la Plana twee ‘collegakoninginnen’ tegengekomen. Bij aankomst werd ze getrakteerd op een kort dansoptreden van het duo, dat verkozen is tot de koninginnen van de lokale stadsfeesten die komende week beginnen.

Letizia keek met interesse naar de traditionele dans die de twee opvoerden. Toen ze klaar waren, omhelsde de vorstin hen en vond er een kort gesprek plaats. Volgens Spaanse media had ze daarbij speciale aandacht voor de kinderkoningin.

Na de luchtige ontvangst was het tijd voor serieuzere zaken: koningin Letizia reisde af naar de kustplaats om een evenement bij te wonen ter ere van de internationale Zeldzame Ziekten Dag.