Letizia voelt aan materialen in Spaanse schoenenfabriek

De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag in de Spaanse stad Elda een schoenenfabriek bezocht. In het atelier van het bekende schoenenmerk Pedro García voelde de echtgenote van koning Felipe aan het leer waarvan onder meer sandalen worden gemaakt.

Het bezoek stond in het teken van het 100-jarig bestaan van het merk. Letizia kreeg een rondleiding door de fabriek, die inmiddels door de derde generatie van de familie García wordt geleid. Ook maakte ze kennis met werknemers en keek ze mee hoe het schoeisel tot stand komt.

In gesprek met de werknemers hoorde de koningin meer over hoe het modemerk het traditionele ambacht combineert met moderne innovaties, deelt het Spaanse hof bij foto’s van het bezoek. Ook hoorde ze hoe het merk zijn productie volledig in Elda tot stand brengt en daarmee de ontwikkeling en het talent van de lokale omgeving stimuleert.