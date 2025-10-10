Letizia vraagt aandacht voor mentale gezondheid bij noodsituaties

De Spaanse koningin Letizia vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de geestelijke gezondheidsproblemen bij mensen die zijn veroorzaakt door onder meer branden en overstromingen. De koningin sprak vrijdag bij een evenement in Madrid in het kader van World Mental Health Day.

De vrouw van koning Felipe stelde dat natuurrampen en zaken als armoede of werkloosheid grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid van mensen die daarmee te maken krijgen. Ze wees op klachten als slapeloosheid, verdriet, angst en onzekerheid. In haar toespraak vroeg de koningin zich hardop af wat mensen kunnen doen als ze geen woorden kunnen vinden voor hun gevoelens. Ze opperde zelf dat het lezen van boeken helpt om leed “onder woorden te brengen”.