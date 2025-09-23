Letizia vraagt om stabiele financiering kankeronderzoek

Koningin Letizia heeft dinsdag gepleit voor een stabiele financiering van onderzoek naar kanker. De vrouw van koning Felipe deed dat tijdens een bijeenkomst in Salamanca.

In een toespraak zei Letizia onder meer dat kanker “sneller voortschrijdt dan onze kennis”. “Daarom blijft een eerlijke en stabiele financiering van vitaal belang”, aldus de koningin.

Letizia bracht dinsdag ook een bezoek aan het Kankeronderzoekscentrum (CIC). Het bezoek vond plaats in het kader van de Werelddag voor Kankeronderzoek (WCRD), jaarlijks op 24 september. Dat is een initiatief van de Spaanse Vereniging tegen kanker.