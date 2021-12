Letizia ziet hoe Spaanse taal wordt bevorderd in Senegal

Koningin Letizia heeft maandag een bezoek gebracht aan een nieuw kantoor van het Instituto Cervantes in Senegal. In de vestiging in Dakar wordt net als in andere kantoren over de wereld aandacht besteed aan het bevorderen van de Spaanse taal.

Letizia trof op het nieuwe hoofdkwartier onder meer de minister van Cultuur en Communicatie van het Afrikaanse land. De koningin werd welkom geheten met een concert waarbij Spaanse en Senegalese muziek werd gespeeld.

Daarna werd Letizia rondgeleid door de faciliteiten, zoals lokalen en een bibliotheek. Ook leerde de koningin over de cursussen die worden aangeboden.

Het Instituto Cervantes is een instelling die in 1991 werd opgericht om het onderwijs in de Spaanse taal te bevorderen. In totaal zijn er 85 centra verspreid over vijf continenten.