Letse onafhankelijkheid leerde koning Frederik veel

De Deense koning Frederik heeft dinsdag tijdens het staatsbanket in Letland herinneringen opgehaald aan de eerste keer dat hij het land bezocht. Dat was begin jaren 90, toen Letland onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie en Frederik politicologie studeerde, vertelde hij in zijn speech.

“De onafhankelijkheid was nog maar net herwonnen en het land vertoonde nog duidelijke sporen van tientallen jaren bezetting. Van huis uit had ik me al verdiept in uw situatie en begreep ik die met mijn verstand, maar pas in de ontmoeting met de Letten begreep ik het met mijn hart”, aldus de koning.

“Ik herinner me de kou en een zekere uitputting in de straten van Riga”, vervolgde hij. “Jullie waren vrij, maar jullie waren nog maar net begonnen jullie onvrijheid van je af te schudden. Jullie moesten niet alleen jullie land heropbouwen, maar ook jezelf als volk herontdekken. Jullie zijn daar in recordtijd in geslaagd – niet in de laatste plaats dankzij indrukwekkende durf en wilskracht.”

De koning zei dat hij toen in Letland leerde dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hij haalde daarbij de situatie in Oekraïne aan. Volgens Frederik is het belangrijk dat Europa samenwerkt om “onze veiligheid, vrijheid en vrede te verdedigen”.

Het tweedaagse Deense staatsbezoek aan Letland gaat woensdag verder.