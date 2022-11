Lia van Bekhoven gaat Britse koningshuis doen in Blauw Bloed

Lia van Bekhoven gaat voor de nieuwe versie van Blauw Bloed het Britse koningshuis volgen. Dat laat de EO desgevraagd weten. Van Bekhoven wordt een van de vaste deskundigen in een groter team dat nieuws, reportages, achtergronden en actuele ontwikkelingen rond de royals gaat duiden.

Lia van Bekhoven (69) werkte in het verleden lange tijd voor de NOS en de GPD-kranten. Nu is zij als freelancer werkzaam. Zij was het afgelopen jaar al regelmatig in de gelegenheidsafleveringen van Blauw Bloed rond de dood van de Britse koningin Elizabeth te zien.

Een andere expert in de poule wordt Jeroen Snel, die Blauw Bloed tot eind 2021 presenteerde. Het programma verdween eind 2021 uit de prominente programmering van de NPO. Maar na een jaar vooral online te zijn doorgegaan, keert de show nu terug op zaterdagavond.

De eerste uitzending nieuwe stijl zal in januari te zien zijn. Een exacte invulling van het nieuwe programma is nog niet bekend. “We zijn nog volop in ontwikkeling”, aldus een woordvoerder van de EO.