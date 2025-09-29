Liechtensteins hof: foto van Elisabeth en Georg is nep

Een foto waarop de Belgische prinses Elisabeth en prins Georg van Liechtenstein samen te zien zijn, is nep. Dat laat althans het hof van Liechtenstein weten aan onder meer het dagblad Le Soir. “Deze foto toont niet prins Georg. Het is nep en gemaakt met kunstmatige intelligentie”, liet de secretaris van erfprins Alois weten.

Op de bewuste foto poseren Elisabeth en Georg met hun armen om elkaar heen. In Belgische media was de afgelopen dagen veel aandacht voor de foto en de vraag of deze wel echt is. Het Belgische hof was op de hoogte van de foto maar wilde niet zeggen of het beeld echt was.