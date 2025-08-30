Liechtensteinse prinses Marie Caroline getrouwd

De Liechtensteinse prinses Marie Caroline, de enige dochter van erfprins Alois, is zaterdag in het huwelijk getreden. In de kathedraal van Vaduz gaf ze haar jawoord aan haar verloofde, de Venezolaan Leopoldo Maduro Vollmer, meldt de Liechtensteinse krant Vaterland.

De 28-jarige Marie Caroline, de tweede van in totaal vier kinderen van Alois en zijn echtgenote erfprinses Sophie, arriveerde onder grote belangstelling van de inwoners van het dwergstaatje, samen met haar vader bij de kerk. De prinses droeg een witte jurk met een lange sleep. Op haar hoofd droeg ze de zogeheten Habsburgse Fringe-tiara. Haar in 2021 overleden oma prinses Marie droeg het diadeem in 1967 toen ze met vorst Hans Adam trouwde.

Na de dienst kwamen Marie Caroline en Leopoldo onder feestelijk klokgelui samen naar buiten en daalden ze de trappen van de kathedraal af. Voor het oog van het juichende publiek werd toen ook een kus gedeeld. Het feest wordt later zaterdag voortgezet in Slot Vaduz, de residentie van de Liechtensteinse koninklijke familie. Ook is er een feestelijke intocht door de stad.

Marie Caroline en de 34-jarige Leopoldo kondigden hun huwelijk vorig jaar oktober aan. De Venezolaan is een investeringsbankier en behoort volgens de Zwitserse krant Blick tot een van de meest welvarende families van het Zuid-Amerikaanse land.