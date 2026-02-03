Liefdadigheidsinstelling Sarah Ferguson stopt voorlopig

Sarah’s Trust, de liefdadigheidsinstelling van Sarah Ferguson, stopt voorlopig, melden Britse media. Het nieuws komt enkele dagen nadat nieuwe details over de band van de voormalige hertogin met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein openbaar waren geworden.

“Onze voorzitter Sarah Ferguson en de raad van bestuur hebben besloten dat de liefdadigheidsinstelling helaas voor onbepaalde tijd zal sluiten”, zegt een woordvoerder van Sarah’s Trust tegen Britse media. Volgens de woordvoerder werd de stap al maanden besproken. “We blijven buitengewoon trots op het werk van de afgelopen jaren”, voegde hij eraan toe.

Sarah’s Trust werd in 2020 opgericht. De liefdadigheidsinstelling zette zich onder meer in tijdens de coronapandemie om de Britse gezondheidsdienst NHS te ondersteunen.

De instelling maakte niet bekend waarom is besloten te stoppen. Maar Ferguson, de ex-vrouw van de voormalige Britse prins Andrew, ligt al langer onder vuur door haar contacten met Epstein. Meerdere goede doelen besloten na eerdere onthullingen over Ferguson haar te laten vallen als beschermvrouw.