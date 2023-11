Liefdadigheidsinstellingen Charles hebben nieuwe naam gekregen

Een drietal liefdadigheidsorganisaties waar de Britse koning Charles nauw bij betrokken is, hebben een nieuwe naam gekregen. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag bekendgemaakt. Reden daarvoor is dat Charles sinds het overlijden van zijn moeder Elizabeth door het leven gaat als koning en niet meer als prins van Wales.

De organisaties die een nieuwe naam hebben gekregen zijn The Prince’s Trust, The Prince’s Foundation en het Prince of Wales’s Fund. Die hebben nu de namen The King’s Trust, The King’s Foundation en King Charles III Charitable Fund gekregen.

Veertien maanden geleden werd Charles koning van het Verenigd Koninkrijk, nadat zijn moeder in september op 96-jarige leeftijd was overleden. Zij zat zeventig jaar op de troon.