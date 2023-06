Liefdesverhaal Harald en Sonja wordt verfilmd

Viaplay maakt een serie over het liefdesverhaal van de Noorse koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja. Volgens de streamingdienst zijn de opnames recent begonnen.

Het verhaal richt zich op het begin van de relatie tussen Harald en Sonja. De twee ontmoetten elkaar al toen ze 14 waren maar de liefde kwam zo’n acht jaar later tot bloei, eind jaren vijftig. Het koppel wilde trouwen maar omdat Sonja een gewoon burgermeisje was, kwam er lange tijd geen toestemming.

De twee moesten uiteindelijk negen jaar wachten voordat parlement en Haralds vader koning Olav V instemden met een trouwerij. Harald had toen al duidelijk gemaakt dat het Sonja zou worden, en niemand anders. De nu 86-jarige Harald en 85-jarige Sonja zijn inmiddels al meer dan vijftig jaar getrouwd.

De hoofdrollen worden gespeeld door Sindre Strand Offerdal en Gina Bernhoft Gørvell. Het eerste seizoen, dat uit vier aflevering zal bestaan, verschijnt in 2025. Het is nog niet duidelijk of de serie ook in Nederland te zien zal zijn.