Lifestylemerk Meghan en Netflix beëindigen samenwerking

As Ever, het lifestylemerk van Meghan, en Netflix hebben de samenwerking beëindigd. Dat hebben woordvoerders van de bedrijven bevestigd aan onder meer The Sun en People. As Ever zal als onafhankelijk merk verdergaan.

Onder de naam As Ever verkoopt Meghan, de vrouw van prins Harry, onder meer jam, thee en honing. Een woordvoerder van het merk laat weten Netflix dankbaar te zijn voor de samenwerking in het eerste jaar sinds de lancering. “We hebben een aanzienlijke en snelle groei doorgemaakt en As Ever is nu klaar om op eigen benen te staan. We hebben een spannend jaar voor de boeg en kunnen niet wachten om meer te delen.”

Netflix laat weten dat het bedrijf blij is dat het heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het merk. Volgens het bedrijf was het “altijd de bedoeling” dat Meghan het merk verder zou uitbouwen “en het zelfstandig naar een nieuw hoofdstuk zou leiden”.

De eerste collectie van As Ever was ontwikkeld in samenwerking met Netflix en werd in het voorjaar van 2025 gelanceerd. Als onderdeel van die samenwerking waren ook twee seizoenen en een kerstspecial van de serie With Love, Meghan te zien. Een derde seizoen is niet aangekondigd.