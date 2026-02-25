Lijfarts van koning Harald aangekomen bij ziekenhuis op Tenerife

De lijfarts van de Noorse koning Harald is woensdag rond 15.00 uur aangekomen bij het ziekenhuis op Tenerife waar de vorst is opgenomen. Dat meldt de Noorse omroep NRK. Ook koningin Sonja is woensdagmiddag op bezoek bij haar man.

De arts, Bjørn Bendz, vertrok woensdagochtend vanuit Noorwegen. Koning Harald werd dinsdag in het ziekenhuis opgenomen. Hij wordt behandeld voor een infectie en uitdroging. Het was dinsdag heel heet op Tenerife. Harald en koningin Sonja waren sinds vorige week op vakantie op Tenerife.

Het is niet de eerste keer dat Harald ziek wordt op vakantie. Voor het ziekenhuis staan agenten, journalisten en toeristen.