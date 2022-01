Lily Collins ‘misdroeg’ zich in aanwezigheid Charles en Diana

Lily Collins heeft zich als kind misdragen in de aanwezigheid van prins Charles en prinses Diana. In The Late Late Show met James Corden onthulde de Emily in Paris-actrice dat ze haar vader, muzikant Phil Collins, geregeld in verlegenheid bracht als hij zijn peuterdochter meenam naar een koninklijke ontmoeting.

“Dat zijn mijn moeder, mijn vader en ik tijdens een evenement van The Prince’s Trust”, zegt Collins (32) als Corden het publiek een foto uit de vroege jaren 90 toont van het drietal met Charles en Diana. “Ik geef Diana bloemen, maar als zij ze wil aanpakken trek ik ze terug. Je kunt je voorstellen dat alle lucht uit de kamer gezogen werd”, lacht Collins. “Maar ik droeg een schattige jurk, dus wie zou mij hiervoor straffen?”

Tijdens een ander evenement was prins Charles het ‘slachtoffer’ van peuter Collins. “Ik heb ook gehoord dat ik toen ik eens met wat speelgoed aan het spelen was, ik een speelgoedtelefoon naar zijn hoofd heb gegooid”, biecht Collins op.

Dat de familie Collins zo vaak met de Britse royals in aanraking kwam, had er volgens Lily mee te maken dat haar vader vaak werkte voor The Prince’s Trust, het goede doel van Charles. Nadat haar ouders scheidden ging Lily met haar moeder mee naar Los Angeles.

Collins speelt sinds 2020 de hoofdrol in de Netflix-hit Emily in Paris. Het tweede seizoen is onlangs verschenen bij de streamingsdienst.