Lintje voor DJ Dimitri, grondlegger van Nederlandse dancemuziek

Dimitri Kneppers, beter bekend onder zijn artiestennaam DJ Dimitri, is zondag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Nederlandse dj en producer kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Touria Meliani van Amsterdam voor zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse dancemuziek.

DJ Dimitri legde in de jaren 80 in de voormalige nachtclub RoXY in Amsterdam de basis voor de house- en technomuziek van tegenwoordig. Hij kreeg later als eerste Nederlandse dj de mogelijkheid om in New York te draaien en produceerde ook platen van andere artiesten.

De koninklijke onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Nederlandse staat of het Koninklijk Huis.