Lof van Spaans koningshuis voor tennisser Carlos Alcaraz

Het Spaanse koningshuis is vol lof over Carlos Alcaraz na zijn winst van de Australian Open. De 22-jarige Spanjaard werd door zijn zege op Novak Djokovic de jongste ooit met een titel op alle vier grandslamtoernooien.

“De beloning voor nooit opgeven: de jongste tennisser in de geschiedenis die alle vier Grand Slam-titels heeft gewonnen”, schrijft het Spaanse koningshuis in een felicitatiebericht op sociale media. “Gefeliciteerd en bedankt dat je geschiedenis in de Spaanse sport blijft schrijven!”

Alcaraz verbrak met zijn winst de prestatie van zijn landgenoot Rafael Nadal. De tennislegende was 24 jaar toen hij zijn ‘career grand slam’ won.