Londense politie stelt geen nieuw onderzoek in naar prins Andrew

De Engelse politie stelt geen nieuw onderzoek in naar prins Andrew naar aanleiding van de rechtbankstukken die deze week over hem zijn gepubliceerd. De documenten gaan over seksueel misbruik van minderjarigen, waar koning Charles’ broer Andrew van wordt beticht.

Andrew wordt er door Virginia Giuffre van beticht dat hij haar heeft misbruikt toen ze nog een tiener was. De prins heeft dat altijd ontkend. De beschuldigingen waren al langer bekend, maar met de publicatie van de rechtbankstukken zijn nu meer details naar buiten gekomen.

De Engelse politie stelde in oktober 2021 vast dat het tot dan toe bekende bewijsmateriaal onvoldoende was om tegen de prins op te treden. “We zijn op de hoogte dat rechtbankdocumenten over Jeffrey Epstein zijn vrijgegeven”, zegt de Londense politie. “Zoals in iedere kwestie zullen we nieuwe en relevante informatie die bij ons onder de aandacht wordt gebracht beoordelen.”

De antimonarchistische organisatie Republic vindt dat de zaak nooit goed onderzocht is en heropend moet worden. Andrew, die bevriend was met Epstein, legde wel zijn taken als lid van de koninklijke familie neer en verloor ook een deel van zijn titels.