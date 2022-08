Louise van Windsor naar dezelfde universiteit als neef William

Lady Louise van Winsdor begint in september met een studie Engels aan de St. Andrews University in Schotland. De 18-jarige dochter van de Britse prins Edward en Sophie kreeg donderdag de resultaten van haar eindexamen, waarna Buckingham Palace naar buiten bracht dat Louise dit najaar naar Schotland vertrekt.

De academie in de Schotse streek Fife staat bekend als een van de beste universiteiten van het Verenigd Koninkrijk. De academie is dan ook geen onbekend terrein voor de koninklijke familie, want zowel prins William als zijn vrouw Catherine genoten er hun opleiding. William studeerde er aardrijkskunde en Catherine studeerde er af in de richting van kunstgeschiedenis.

Sophie, de moeder van Louise, liet zich nog niet zo lang geleden ontvallen te hopen dat haar dochter naar de universiteit zou gaan. Al stelde ze ook dat ze haar dochter niet onder druk wilde zetten. “Ik zou haar niet dwingen, maar ze moet het zelf willen. Ze is erg slim”, zei ze volgens de Britse krant Mirror.