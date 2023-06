Luchtmacht begroet Charles na verjaardagsparade met initialen CR

Achttien vliegtuigen van de Britse luchtmacht hebben koning Charles zaterdag na zijn parade Trooping The Colour begroet door in de lucht de initialen CR te maken. CR staat voor Charles Rex, ‘koning Charles’ in het Latijn. De vorst sloeg het eerbetoon gade vanaf het balkon van Buckingham Palace.

De begroeting maakte deel uit van een flypast van de Britse luchtmacht waar zeventig toestellen aan deelnamen. Charles stond op het balkon van het paleis samen met koningin Camilla, zijn zoon William en schoondochter Catherine en hun drie kinderen.

Een bijzonder onderdeel van de flypast vormde een groet van drie C-130 Hercules-toestellen, die sinds de jaren zestig werden gebruikt door de Britse luchtmacht. Het was de laatste vlucht voor deze drie toestellen.

De flypast was mede zo uitgebreid omdat een soortgelijk onderdeel tijdens de kroningsfestiviteiten op 6 mei door het weer in een uitgeklede versie plaatsvond.