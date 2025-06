Luid gejuich voor Charles en familie op balkon Buckingham Palace

Koning Charles en koningin Camilla zijn zaterdag tijdens Trooping the Colour onder luid gejuich van duizenden Britten verschenen op het balkon van Buckingham Palace. Daar zwaaiden zij samen met andere leden van het Britse koningshuis naar de aanwezige toeschouwers.

Het paar werd vergezeld door onder anderen prins William, prinses Catherine, prins George, prinses Charlotte en prins Louis. De jongste zoon van de prins en prinses van Wales trok voorgaande jaren weleens gekke bekken tijdens de balkonscène, maar dat deed hij dit jaar niet.

Toen de familie op het balkon verscheen, begonnen sommigen “God save the King” en “we houden van de koning” te roepen. Tegenstanders van de monarchie riepen daarop: “Niet mijn koning.”

Jaarlijks wordt op de zaterdag voor of na 10 juni de verjaardag van de Britse monarch gevierd. Charles is jarig op 14 november. Nadat de Britse royals de vliegtuigshow van de Britse Royal Air Force, onderdeel van Trooping the Colour, hadden bekeken, zwaaiden zij naar het aanwezige publiek. Louis zwaaide zichtbaar enthousiaster dan zijn oudere broer en zus.