Luxemburg kiest ‘Trounwiessel’ als Woord van het Jaar 2025

Het Centrum voor de Luxemburgse Taal (ZLS) heeft Trounwiessel (troonwisseling) uitgeroepen tot Luxemburgs Woord van het Jaar 2025. Dat gebeurde na een publieke stemming, schrijft RTL Today.

De verkiezing werd voor de zesde keer gehouden door het ZLS, in samenwerking met Luxemburgse media. Het publiek kon woorden aandragen, waarna een jury van journalisten en vertegenwoordigers van het ZLS het Woord van het Jaar koos.

De term verwijst naar de recente troonwisseling in Luxemburg. In oktober besteeg groothertog Guillaume de troon, nadat zijn vader Henri zijn aftreden had aangekondigd. Bij de ceremonie waren onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig.