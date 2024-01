Luxemburg verwelkomt pasgeboren prinsje

Prins Félix en prinses Claire van Luxemburg hebben hun derde kindje verwelkomd. Zondag kwam zoon Balthasar ter wereld, heeft het Luxemburgs hof maandag bekendgemaakt.

Het prinsje werd geboren in een ziekenhuis in de hoofdstad. Hij weegt 3220 gram en is 50 centimeter lang. Zowel Balthasar als zijn moeder Claire maken het goed.

De 39-jarige Félix is de tweede zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Hij is sinds 2012 getrouwd met Claire. Samen hebben ze met prinses Amalia en prins Liam al een 9-jarige dochter en 6-jarige zoon.