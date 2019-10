De Zweedse koning Carl Gustaf heeft vrijdagmiddag in Luxemburg de eedaflegging bijgewoond van erfgroothertog Guillaume als Chef Scout van het groothertogdom. In die functie volgt Guillaume zijn eind april op 98-jarige leeftijd overleden grootvader Jean op. Die legde de eed in oktober 1945 af.

In een toespraak benadrukte de nieuwe Chef Scout de duurzaamheid van de waarden van de scouting: respect voor natuur en milieu, teamgeest, tolerantie, solidariteit met medeburgers en de wens om de samenleving rechtvaardiger te maken.

De Luxemburgse scoutingbeweging had van de eedaflegging in het stadspark van de hoofdstad een grote happening gemaakt waarvoor 2200 scouts uit het hele land waren samengekomen. Naast de Zweedse koning, die al jaren nauw is betrokken bij de wereldwijde scouting, waren ook erfgroothertogin Stéphanie en de Luxemburgse premier Xavier Bettel aanwezig bij de plechtigheid.

De aanwezigheid van koning Carl Gustaf was overigens niet helemaal toevallig. De eedaflegging viel samen met een bestuursvergadering van de World Scout Foundation, en het 73e Baden-Powell Fellowship-diner. Guillaume (37) is sinds 2018 lid van de internationale koepelorganisatie die tot taak heeft fondsen te werven voor de projecten van de scouting.