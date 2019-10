Groothertog Henri van Luxemburg is zaterdagmiddag in het Vaticaan voor de verheffing tot kardinaal door paus Franciscus van de Luxemburgse aartsbisschop Jean-Claude Hollerich. Dat gebeurt tijdens de zogenaamde openbare consistorie – een vergadering van de paus met zijn kardinalen – waar nog eens negen kardinalen hun rode hoofddeksel (bonnet) ontvangen.

Paus Franciscus had begin september al aangekondigd dat de aartsbisschop van Luxemburg kerkelijke ‘promotie’ zou maken door hem tot kardinaal te verheffen. Het groothertogelijk paar reageerde meteen verrukt.

“Uw aanstelling is te danken aan uw spirituele en morele kwaliteiten. Het is een eerbetoon aan uw werk en een unieke erkenning voor de katholieke kerk in Luxemburg. We wensen u veel geluk met het vervullen van uw hoogste missie”, aldus Henri en Maria Teresa. Hollerich was sinds 2011 aartsbisschop van het groothertogdom.