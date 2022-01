Groothertog Henri ondanks corona gewoon aan het werk

Groothertog Henri is woensdag, ondanks een positieve coronatest een dag eerder, gewoon aan het werk gegaan. Het staatshoofd van Luxemburg beëdigde drie nieuwe ministers, al deed hij dat wel op afstand.

De 66-jarige Henri zat thuis in zijn residentie Kasteel Berg en was via een videoscherm verbonden met het zaaltje van het groothertogelijk paleis waar de drie ministers en premier Xavier Bettel zich hadden verzameld. Het hof liet dinsdag al weten dat Henri zijn taken gewoon blijft uitvoeren omdat hij alleen milde klachten heeft.

Henri, die zijn boosterprik al heeft gehad, is niet de enige royal die momenteel in thuisisolatie zit na een positieve test. Ook het Zweedse koningspaar kreeg dinsdag te horen besmet te zijn met corona.