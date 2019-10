Groothertog Henri van Luxemburg heeft tijdens zijn bezoek aan Japan niet stilgezeten. Hij was in het land van de rijzende zon voor de intronisering van de Japanse keizer Naruhito en maakte van de gelegenheid gebruik om ook andere plekken te bezoeken.

Zo bracht hij een bezoekje aan een fabriek van het Japanse bedrijf FANUC, dat onder andere robots produceert. Tijdens de rondleiding werd hem van alles verteld over robots en automatisering.

Verder sprak de groothertog met premier Shinzo Abe in het paleis van Akasaka. Tijdens het korte bezoek bespraken ze de (economische) relaties tussen de twee landen. De groothertog sloot zijn bezoek aan Japan af met een bezoek aan zijde-atelier Mori Silk Factory in de plaats Akiruno.

De groothertog was twee jaar geleden voor het laatst in Japan, voor een driedaags staatsbezoek. Hij ging toen samen met zijn dochter, prinses Alexandra. Die ging in plaats van groothertogin Maria Teresa, die door haar vliegangst besloot om niet mee te gaan. Maria Teresa was er ook dit keer niet bij.