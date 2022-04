Henri en Maria Teresa in mei op staatsbezoek naar Portugal

Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw, groothertogin Maria Teresa, brengen volgende maand een staatsbezoek aan Portugal. Het paar is uitgenodigd door de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa. Het staatsbezoek vindt plaats op 11 en 12 mei, kondigde het Luxemburgse hof donderdag aan.

Het is alweer een tijdje geleden sinds de groothertog en zijn vrouw voor het laatst samen op staatsbezoek gingen. De laatste was in mei 2018, toen het aangrenzende Frankrijk werd bezocht. Het meest recente inkomende staatsbezoek stamt uit 2019. Toen waren de Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde op visite.

Henri is in de afgelopen tijd wel vaker op reis geweest naar het buitenland, maar die trips worden niet gezien als een staatsbezoek. Zo ging Henri in 2019 in zijn eentje naar Japan, voor de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito. Ook was hij afgelopen winter in China bij de Olympische Winterspelen. Toen werd hij ontvangen door de Chinese president Xi Jinping.