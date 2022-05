Henri en Maria Teresa ontmoeten Portugese president

Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw groothertogin Maria Teresa hebben woensdag de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa ontmoet. Het paar is tot en met donderdag op staatsbezoek in Portugal.

Het paar brengt de eerste dag van het staatsbezoek door in de hoofdstad Lissabon. Daar maken Henri en Maria onder andere een tramritje door het historische gedeelte van de stad. Donderdag staat onder meer een ontmoeting met premier Antonio Costa en afgevaardigden van het Portugese parlement op het programma.

Tijdens het bezoek staan de banden tussen Luxemburg en Portugal centraal. Ongeveer 15 procent van de bevolking van Luxemburg is van Portugese afkomst. Mede daarom komen geregeld Portugese bewindslieden op bezoek in Luxemburg. In 2017 kwamen zowel de Portugese president als premier op bezoek.