Henri ziet olympisch debuut Gwyneth Ten Raa

Groothertog Henri van Luxemburg heeft maandag bij de Olympische Winterspelen in China een kijkje genomen op de piste bij de reuzenslalom. Zijn landgenote Gwyneth Ten Raa maakte haar olympisch debuut, maar dat was van korte duur.

Ten Raa, een van de twee Luxemburgse sporters dit jaar, maakte al na enkele seconden een fout en werd daardoor al in de eerste run uitgeschakeld. Na afloop ontmoette ze de groothertog, zo is te zien op de Instagrampagina van het Luxemburgse hof. Henri besprak de wedstrijd met haar en wenste haar veel succes bij de slalom op woensdag.

Henri is een van de weinige Europese vorsten die naar Beijing is afgereisd. Hij is er vanwege zijn rol als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Datzelfde geldt voor prins Albert van Monaco. Vanwege de coronacrisis blijven alle andere vorstenhuizen weg.

De groothertog greep zijn bezoek aan China afgelopen weekeinde direct aan voor een audiëntie met de Chinese president Xi Jinping. Vrijdag was Henri ook aanwezig bij de openingsceremonie.