De Luxemburgse bevolking krijgt de kans om samen met groothertog Henri, leden van de groothertogelijke familie en premier Xavier Bettel te kijken naar een bijzondere voorstelling van de film ‘Léif Lëtzebuerger’. Die wordt op 26 november vertoont in de Philharmonie van Luxemburg en eert Henri’s grootmoeder groothertogin Charlotte.

‘Léif Lëtzebuerger’- beste of lieve Luxemburgsers – was de zin waarmee Charlotte tijdens de Tweede Wereldoorlog in ballingschap via de BBC haar toespraken tot de bevolking van het door Duitsland bezette Luxemburg begon. De film, gemaakt in 2008, documenteert de rol van de groothertogin in de oorlog.

De reden dat er nu een speciale vertoning is in aanwezigheid van de groothertogelijke familie, met toespraken van groothertog en premier, is het eeuwfeest van de troonsbestijging van Charlotte. Zij werd op 14 januari 1919 groothertogin na het gedwongen aftreden van haar zus Marie-Adelheid. In een referendum op 28 september van dat jaar sprak de Luxemburgse bevolking zich in meerderheid uit voor behoud van de monarchie, waarmee de positie van Charlotte was verzekerd.

Symbool

De groothertogin regeerde tot 12 november 1964, toen ze afstand deed en de troon overdroeg aan haar zoon Jean, de eerder dit jaar op 98-jarige leeftijd overleden vader van groothertog Henri. Net als koningin Wilhelmina in Nederland groeide Charlotte tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Luxemburgers uit tot symbool van het verzet tegen nazi-Duitsland.

Dit jaar zijn al verschillende herdenkingen gehouden ter ere van Charlotte. De filmvoorstelling is het slotakkoord. Liefhebbers kunnen zich donderdag via internet of telefoon melden bij het paleis. De ervaring bij eerdere bijzondere evenementen heeft geleerd dat de kaarten razendsnel zijn vergeven.